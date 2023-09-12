Разработчики Mount & Blade 2 повысили цену на игру для двух десятков стран, включая Россию ©

Погружение в брутальный средневековый экшен Mount & Blade 2 теперь потребует от игроков больших вложений реальных денег. Разработчики игры из студии TaleWorlds внезапно решили повысить цену для игры на всех платформах. Новую цену увидят игроки более чем в двадцати странах, включая Россию и страны СНГ, где повышение ценника может оказаться значительным.

Новый ценник Mount & Blade 2 разработчики оправдывают сразу несколькими причинами. Для игры уже была повышена оригинальная цена после выхода проекта из раннего доступа в прошлом году, теперь же разработчикам необходимо поддерживать высокую активность поддержки игры. Для этого они приняли решение скорректировать цену на игру в Steam и на консолях для большого количества стран.

На данный момент TaleWorlds не раскрывает новую цену за покупку полной версии Mount & Blade 2: Bannerlord. Новый ценник появится уже после 19 сентября, вероятно, они будут выставлены автоматически с учетом актуального курса для валюты каждой страны. Подорожание затронет 23 страны, среди которых будут Россия и Казахстан.

У игроков еще есть шанс приобрести игру по старой цене. Например, в российском регионе за Mount & Blade 2 пока еще просят 1699 рублей, хотя на летней распродаже её продавали и всего за 1049 рублей. Многие пользователи уже выразили свое недовольство, отметив, что для некоторых стран Mount & Blade 2 стоит на уровне Baldur's Gate 3 и Hogwarts Legacy.