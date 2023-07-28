TaleWorlds выпустила оригинальный саундтрек Mount & Blade 2: Bannerlord ©

Компания TaleWorlds Entertainment выпустила оригинальный саундтрек к игре Mount & Blade 2: Bannerlord — два диска с 61 оригинальной записью, которые перенесут вас прямо в Кальрадию, страну стали и огня, где крестьяне трудятся на полях или веселятся в тавернах, а дворяне замышляют в своих каменных крепостях и ведут свои армии на войну.

Диск 1 содержит 31 трек, написанный Periscope Studios. Сгруппированные по культуре и сходству, они варьируются от темы Bannerlord до записей, используемых во время боя и игрового процесса кампании. Диск 2 содержит 30 треков таверны, составленных Ensemble Galatia, в том числе 6 эксклюзивных коротких фрагментов, недоступных в игре, которые знакомят с каждой из кальрадийских культур.

Этот саундтрек теперь доступен в Steam как отдельный DLC и будет выпущен позже на других платформах, таких как Spotify.