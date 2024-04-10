Новый геймплейный трейлер Mouse - шутера от первого лица в стиле классических мультфильмов 30-х годов

Этот шутер от первого лица переносит вас в жестокий криминальный мир 1930-х годов, где правит балом организованная преступность. Вы играете за частного детектива Джона Маустона — циничного героя в стиле нуар, который берётся за самые грязные и опасные дела в этом городе, погрязшем в коррупции и насилии.

Визуально Mouse выполнена в чёрно-белой стилистике, напоминающей классические мультфильмы Disney той эпохи. Однако за милой мультяшной графикой скрывается жестокий и бескомпромиссный мир, полный циничных гангстеров и роковых женщин.

Вам придётся прорываться сквозь орды врагов при помощи обширного арсенала оружия — от револьверов и автоматов Томпсона до динамитных шашек и даже пальца-пистолета.