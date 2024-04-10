Новый геймплейный трейлер Mouse - шутера от первого лица в стиле классических мультфильмов 30-х годов

Издательство PlaySide и разработчик Fumi Games выпустили новый трейлер для шутера от первого лица Mouse, вдохновленного мультфильмами 1930-х годов. Геймплейный трейлер рассказывает о некоторых новых игровых механиках, находящихся в разработке.
"Mouse невероятно важна для всех нас в Fumi Games, и мы стремимся к тому, чтобы она оправдала все ожидания", - сказал генеральный директор Fumi Games Матеуш Михалак в пресс-релизе. "Нашей целью всегда было создание игры, которая объединит нашу страсть к анимации с нашей страстью к шутерам от первого лица. Мы искренне хотим тесно сотрудничать с сообществом Mouse, чтобы создать игру, которая действительно найдет отклик у игроков. По мере разработки мы будем делиться подробностями - по мере возможности. Наше партнерство с PlaySide и наша преданная и талантливая команда прилагают все усилия, чтобы подарить вам лучший мультяшный шутер в стиле грандбумеров, который когда-либо был создан!"
Mouse обладает уникальным визуальным стилем, вдохновленным очарованием анимации 1930-х годов с резиновыми шлангами, и переносит игроков в ностальгическую эпоху ранних мультфильмов. Игроки берут на себя роль частного детектива, который перемещается по нуарному городу, кишащему мафией и множеством персонажей из криминальной среды.