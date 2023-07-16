Веселые трудности переезда в геймплейном трейлере Moving Out 2 ©

Первая Moving Out оказалась весьма успешной для инди-разработчиков и, после Overcooked, стала еще одной кооперативной забавой для любителей кооперативных развлечений.

По случаю предстоящего релиза игры, который назначен на 15 августа, команда Team17 подготовила специальный геймплейный трейлер, в котором мы можем увидеть основные моменты грядущего кооперативного веселья.

В Moving Out 2 игрокам предстоит иметь дело с настоящей мультивселенной сценариев, с множеством новых локаций и головоломок, которые бросят нам вызов, вспомогательным режимом для максимальной доступности и множеством новых персонажей.