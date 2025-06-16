Индийская андвенчура Mukti позволит детально исследовать виртуальный музей, раскрывая секреты истории

В прошлом месяце игровое подразделение PlayStation представило необычную приключенческую игру под названием Mukti, над которой работает молодая, но амбициозная студия underDOGS из Индии. Сегодня стали известны ключевые особенности этого проекта благодаря геймдизайнеру Вайбхаву Чавану, который рассказал о ходе разработки и тесном сотрудничестве команды с Sony в рамках инициативы PlayStation India Hero Project.

Mukti — это атмосферное приключение от первого лица, действие которого разворачивается в вымышленном музее, созданном по образу традиционной индийской архитектуры. Игрокам предстоит исследовать залы, внимательно изучать артефакты, решать головоломки и по крупицам восстанавливать историю, затрагивающую одну из самых острых социальных проблем современности — торговлю людьми. Особое внимание в проекте уделено аутентичности деталей и эмоциональной вовлечённости: авторы активно используют возможности контроллера DualSense для создания максимально реалистичного и насыщенного впечатления.

По словам разработчиков, Mukti сочетает глубокий социальный подтекст с уникальной для игр культурной атмосферой Индии. Несмотря на высокий уровень амбиций, студия остаётся независимой и впервые реализует подобный по масштабу проект, получая значительную поддержку от Sony в виде финансирования, технических консультаций и маркетингового продвижения.

Дата выхода Mukti пока остаётся неизвестной, но подтверждено, что игра разрабатывается для ПК и PlayStation 5.