Индийское приключение с глобальным размахом: представлен геймплейный трейлер Mukti

Индийская студия underDOGS совместно с Sony представила геймплейный трейлер Mukti — атмосферного приключения от первого лица, создаваемого в рамках инициативы Sony Interactive Entertainment India Hero Project. Эта программа направлена на продвижение игр от индийских разработчиков на международной арене, и Mukti — один из самых ярких её представителей.

Действие игры разворачивается в Индии середины 2000-х годов. Главная героиня, молодая женщина по имени Арья, отправляется в огромный музей, принадлежавший её деду, чтобы разгадать загадку его исчезновения. Однако на пути ей предстоит раскрыть гораздо более мрачные тайны — в том числе ужасающую правду о торговле людьми. Mukti обещает не только личную драму, но и социальный подтекст, вдохновлённый реальными событиями.

Руководитель студии underDOGS Вайбхав Чаван отметил:

«Проект Sony India Hero дал нам топливо и веру в то, что индийские истории достойны мирового признания. Если вы верите в смелые истории, свежие голоса и незабываемые приключения — добавляйте Mukti в список желаемого».

Разработка Mukti велась более года в тесном сотрудничестве с PlayStation. Игра создаётся с прицелом на PlayStation 5 и PC. На консолях нового поколения Mukti предлагает 4K-графику, насыщенное окружение, поддержку адаптивных триггеров и тактильную отдачу через контроллер DualSense — например, едва ощутимые вибрации при решении головоломок.

Что касается ПК-версии, игра потребует как минимум Intel Core i5-9400F или AMD Ryzen 5 3500, 8 ГБ ОЗУ и видеокарту уровня GTX 1650. Рекомендуемая конфигурация — Core i7-12700K и RTX 4060 Ti. Игра поддерживает достижения, семейный доступ и полноценное управление контроллером в Steam.

Релиз Mukti запланирован для PlayStation 5 и ПК (Steam), но точная дата выхода пока остаётся неизвестной.