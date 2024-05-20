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Multiversus 28.05.2024
Экшен, Файтинг, Платформер, Условно-бесплатная
5 59 оценок

Джейсон Вурхиз и Агент Смит заглянут в MultiVersus: бесплатный файтинг получил кинематографичный релизный трейлер

butcher69
Новости

Джейсон Вурхиз из франшизы фильмов ужасов "Пятница, 13-е" и агент Смит из серии фильмов "Матрица" станут играбельными персонажами в бесплатном файтинге MultiVersus, объявили издатель Warner Bros. Games и разработчик Player First Games.

Оба бойца присоединятся к составу вместе с суперзлодеем DC Джокером в рамках первого сезона "Каламбуры и злодейства". Джейсон Вурхиз будет доступен на старте, а Агент Смит появится чуть позже.

MultiVersus выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam 28 мая.

4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Arkrade

Для мобилок игра норм, хз зачем она на пк и тд

1
U1traMagnum

И в этот мусор я играл когда был обт)

-2
J Jonah Jameson

ясно. держи в курсе.

0