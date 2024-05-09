В файтинге MultiVersus появится Джокер в озвучке Марк Хэмилла

Марк Хэмилл, возможно, уже отошел от озвучивания Джокера, но, по крайней мере, еще одно его новое выступление фанаты смогут услышать совсем скоро: любимый актер озвучивает Джокера в грядущем полноценном релизе файтинг MultiVersus от Warner Bros.

Хэмилл отошел от озвучивания Джокера после смерти давнего актера, озвучивавшего Бэтмена, Кевина Конроя в 2022 году. Оба актера начали озвучивать свои роли в начале 90-х годов в сериале Batman: The Animated Series, и за 30 лет работы с персонажами они завоевали репутацию лучших голосов для Бэтмена и Джокера.

Трудно сказать, где именно Кон рой озвучивал Бэтмена в последний раз, ведь он посмертно изобразил Бэтмена в MultiVersus, а также в игре Suicide Squad: Kill the Justice League и в грядущем анимационном фильме "Кризис на бесконечных Землях: Часть третья".

Учитывая, что MultiVersus изначально была представлена с голосом Конроя в роли Бэтмена и бета-версией в 2022 году, кажется вероятным, что голосовые реплики Джокера были записаны Хэмиллом некоторое время назад, до смерти Конроя, поскольку Хэмилл лишь подтвердил свои планы по уходу от Джокера за прошедшее время.

MultiVersus выходит 28 мая.