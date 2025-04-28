Издательство Devolver Digital представило кооперативный шутер Mycopunk

Издатель Devolver Digital и студия Pigeons at Play анонсировали кооперативный шутер Mycopunk, предложив игрокам уникальный опыт борьбы с грибным нашествием в футуристической вселенной. В новом дебютном трейлере и скриншотах разработчики представили ржавых роботов, принадлежащих корпорации SAXON, которым предстоит остановить загадочную угрозу планетарного масштаба.
Игрокам предстоит не только сражаться с зараженной техникой, но и исследовать причины грибного вторжения. Противники смогут адаптироваться, забирать детали с падших союзников и модифицировать их. В Mycopunk доступны четыре героя с уникальными способностями, которые можно комбинировать для создания мощных комбо-атак.
Кроме того, игра предложит богатый арсенал оружия и системы апгрейдов, позволяющей крафтить уникальные снаряжения. Релиз Mycopunk запланирован на 2025 год для ПК, а демоверсия доступна в Steam уже сейчас.
Мусорок
не шей мне срок
опять го8но какое то
Как правильно читается название, по-английски или по-русски? Я посмотрел трейлер и мне больше хочется называть эту игру по-русски))
Не знаю чем они зацепят игрока что бы поддерживать онлайн, главная проблема таких игр в том что в них никто не будет играть больше одного раза по фану.
мусорипк? // Владислав Красавчиков
Мусорунк😁 // Артём Савельев
Helldiver remaster
Ох уж этот мусор-панк
Ого, вау, провал