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Mycopunk 2025 г.
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Кооператив
6 2 оценки

Издательство Devolver Digital представило кооперативный шутер Mycopunk

butcher69 butcher69

Издатель Devolver Digital и студия Pigeons at Play анонсировали кооперативный шутер Mycopunk, предложив игрокам уникальный опыт борьбы с грибным нашествием в футуристической вселенной. В новом дебютном трейлере и скриншотах разработчики представили ржавых роботов, принадлежащих корпорации SAXON, которым предстоит остановить загадочную угрозу планетарного масштаба.

Игрокам предстоит не только сражаться с зараженной техникой, но и исследовать причины грибного вторжения. Противники смогут адаптироваться, забирать детали с падших союзников и модифицировать их. В Mycopunk доступны четыре героя с уникальными способностями, которые можно комбинировать для создания мощных комбо-атак.

Кроме того, игра предложит богатый арсенал оружия и системы апгрейдов, позволяющей крафтить уникальные снаряжения. Релиз Mycopunk запланирован на 2025 год для ПК, а демоверсия доступна в Steam уже сейчас.

10
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Unicorling

Мусорок

12
Русик_96

не шей мне срок

WerGC

опять го8но какое то

2
Jarvis666

Как правильно читается название, по-английски или по-русски? Я посмотрел трейлер и мне больше хочется называть эту игру по-русски))

1
Real Slim Shady

Не знаю чем они зацепят игрока что бы поддерживать онлайн, главная проблема таких игр в том что в них никто не будет играть больше одного раза по фану.

Пользователь ВКонтакте

мусорипк? // Владислав Красавчиков

Пользователь ВКонтакте

Мусорунк😁 // Артём Савельев

Лаврентий Крав

Helldiver remaster

AlexFoRestor

Ох уж этот мусор-панк

Fronyx

Ого, вау, провал