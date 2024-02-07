Новый трейлер Myth Of Empires демонстрирует новую карту и особенности игрового процесса

Предстоящая многопользовательская игра-песочница Myth Of Empires, разработанная Angela Game и издаваемая Imperium Interactive Entertainment, выйдет 21 февраля. Новый трейлер дает представление о новой карте острова Дунчжоу, на которой представлены вулканы, острова, песчаные берега, ледники и бамбуковые леса. Он также демонстрирует цикл дня и ночи, разнообразные экосистемы и культуры NPC.
В Myth of Empires версии 1.0 представлены скаковые волки в броне, летающие небесные фонарики, военные корабли, дельтапланы и новые возможности для боя. Это обновление включает в себя новые рецепты предметов, методы приручения животных, музыкальные инструменты, режимы частного сервера и поддержку моддинга. Будущие цивилизации тоже будут добавлены.
По словам разработчиков, игра подчеркивает свободу — игрокам предстоит выживать, строить крепости, вести армии в масштабных битвах, осаждать вражеские города и создавать свои собственные империи.