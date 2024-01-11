Полная версия Myth of Empires выйдет 21 февраля; Плейтест в Steam пройдет в конце января

Сегодня Angela Game объявила точную дату полноценного запуска Myth of Empires. Многопользовательская игра-песочница выйдет 21 февраля в Steam.

Тем не менее, у игроков будет возможность опробовать игру примерно на месяц раньше благодаря предстоящему игровому тесту Steam, который пройдёт с 23 по 30 января. Регистрация уже доступна на странице магазина Myth of Empires. Тестовая игра будет включать в себя новую карту Дунчжоу и другие функции версии 1.0 в дополнение к исходной карте.

Игра первоначально дебютировала в раннем доступе Steam в ноябре 2021 года. Однако она была быстро убрана из магазина Valve из-за претензии по авторским правам от Studio Wildcard (разработчика ARK). Myth of Empire практически исчезла из новостей до октября прошлого года, когда было объявлено о соглашении, согласно которому материнская компания Studio Wildcard Snail Games будет выступать в качестве издателя.

В любом случае, Myth of Empires также выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series S|X.