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Myth of Empires 18.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От третьего лица, Песочница
7.5 77 оценок

Разработчики Myth of Empires показали концепт-арты DLC "Греческая цивилизация"

monk70
Новости

Разработчик Angela Game и издатель Imperium Interactive Entertainment представили новые концепт-арты дополнения «Греческая цивилизация», разрабатываемого для их многопользовательской военной игры-песочницы Myth of Empires.

На концепт-арте показаны различные наборы доспехов, вдохновленные Древней Грецией. Эта броня изготовлена из различных материалов, включая дерево, бронзу, железо и ультраредкое черное железо. По мере того, как броня становится все качественнее, она также приобретает все больше художественных элементов, напоминающих древнегреческую культуру.

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Myth of Empires — это многопользовательская игра-песочница с высокой степенью свободы и множеством цивилизаций. Игроки будут сражаться, чтобы выжить и заработать свое место в раздираемом войной мире, строить крепости, вести армии в масштабных битвах, осаждать вражеские города и основывать свои собственные империи.

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