Состоялся релиз полной версии MMO-песочницы на выживание Myth of Empires

Многопользовательская «песочница» с высокой степенью свободы, предлагающая игрокам сражаться, выживать и завоёвывать своё место в мире, раздираемом войной. Возводите крепости, ведите армии в массивных сражениях, осаждайте вражеские города и создайте свою собственную империю.

Вы планируете стать кровожадным полководцем? В таком случае вам предстоит истреблять врагов и завоёвывать их земли, чтобы постоянно расширять свои владения. А может вам по душе мирная жизнь ремесленника? Тогда сажайте семена и собирайте урожай в своё удовольствие, стройте здания и неустанно восхищайтесь прекрасным окружающим миром.