Состоялся релиз полной версии MMO-песочницы на выживание Myth of Empires

Захватывающая MMO-игра на выживание в песочнице Myth of Empires, разработанная Angela Game и изданная Imperium Interactive Entertainment, стала доступна по всему миру для ПК в Steam. Пришло время снова начать строить свою империю: создавайте военные машины, создавайте огромные армии, исследуйте огромные территории и создайте свою династию в этом прекрасном древнем восточноазиатском мире.
Поднимитесь из крестьянской среды и работайте над собирательством, ремеслом, охотой, исследованиями и постройкой империи, достойной легенды. Создавайте могущественные гильдии, чтобы попытаться выжить в суровых условиях, укрепить родину и заключить союзы с друзьями и врагами, чтобы расширить свою территорию. Соберите могучую армию и победите всех, кто осмелится бросить вам вызов.
как же я люблю ваш плеер ...