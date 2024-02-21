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Myth of Empires 18.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От третьего лица, Песочница
7.4 64 оценки

Состоялся релиз полной версии MMO-песочницы на выживание Myth of Empires

monk70
Новости

Захватывающая MMO-игра на выживание в песочнице Myth of Empires, разработанная Angela Game и изданная Imperium Interactive Entertainment, стала доступна по всему миру для ПК в Steam. Пришло время снова начать строить свою империю: создавайте военные машины, создавайте огромные армии, исследуйте огромные территории и создайте свою династию в этом прекрасном древнем восточноазиатском мире.

Поднимитесь из крестьянской среды и работайте над собирательством, ремеслом, охотой, исследованиями и постройкой империи, достойной легенды. Создавайте могущественные гильдии, чтобы попытаться выжить в суровых условиях, укрепить родину и заключить союзы с друзьями и врагами, чтобы расширить свою территорию. Соберите могучую армию и победите всех, кто осмелится бросить вам вызов.

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