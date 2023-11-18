Пародийный строитель подземелий Naheulbeuk's Dungeon Master вышел на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store

Инди-разработчик Artefacts Studio в партнерстве с Dear Villagers выпустили строителя и симулятора управления подземелий Naheulbeuk’s Dungeon Master на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store. Консольные версии для PlayStation и Xbox появятся в следующем году.

Эта последняя часть знаменитой франшизы The Dungeon of Naheulbeuk позволяет игрокам создавать и настраивать свое собственное безумное и проклятое подземелье. Представьте, что серия Evil Genius встречается с Dungeon Keeper во вселенной Naheulbeuk. В ознаменование этого запуска компания Dear Villagers выпустила новый трейлер