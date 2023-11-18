Пародийный строитель подземелий Naheulbeuk's Dungeon Master вышел на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store

Инди-разработчик Artefacts Studio в партнерстве с Dear Villagers выпустили строителя и симулятора управления подземелий Naheulbeuk’s Dungeon Master на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store. Консольные версии для PlayStation и Xbox появятся в следующем году.
Эта последняя часть знаменитой франшизы The Dungeon of Naheulbeuk позволяет игрокам создавать и настраивать свое собственное безумное и проклятое подземелье. Представьте, что серия Evil Genius встречается с Dungeon Keeper во вселенной Naheulbeuk. В ознаменование этого запуска компания Dear Villagers выпустила новый трейлер
вместо того чтоб нормальные игры делать все ржем выпуская кал
Мало того- эта тетрисовская подделка просит i7-7700K и 12 GB ОЗУ ^_^ ну это-же смешно... Я на JAVA играл в игры по приятней, а это 20 летняя чушь под мобилку... Та тот-же 3й Dungeons выглядит в разы лучше, а ей считай 6 лет, а 10 дней назад вообще 4я часть вышла (одна из любимых была серий подземле-строителя первая была Dungeon Keeper ^_^ )...
Что тебе смешно? Все большие стратегии требуют мощный процессор и большой объем оперативки.
В данжеонсе 4 вообще 10700К и 16 ГБ в рекомендованных.
Куда полетела, морда зелёная?