Подписчики Xbox Game Pass получат бесплатное обновление до Deluxe Edition Naraka Bladepoint ©

24 Entertainment и NetEase сообщили, что подписчики Xbox Game Pass получат новый бесплатный контент для Naraka Bladepoint.

Как официально сообщается в официальном аккаунте игры в Твиттере: «После отличных новостей по случаю второй годовщины фестиваля Naraka Fest, игроки Xbox Game Pass обновятся до Deluxe Edition Naraka Bladepoint 13 июля во время запуска F2P и получат весь контент из Deluxe Edition, включая скины для оружия и сундуки».

Как нам известно от самой команды разработчиков, все подписчики Game Pass получат обновление до Deluxe Edition бесплатно. Это означает, что вскоре пользователи смогут бесплатно получить доступ к следующему контенту: