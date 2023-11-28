Bandai Namco: серия Ninja Storm завершена, а следующая игра про Наруто может стать перезагрузкой

Компания Bandai Namco сообщила кое-что о будущем серии видеоигр Naruto и Boruto, заявив, что серию Ninja Storm можно считать законченной с недавно вышедшей ответной главой и что следующая игра, скорее всего, будет некой перезагрузкой.

Ясности по поводу следующего "Наруто" пока мало, но точно можно сказать, что Bandai Namco жаждет перемен, будь то сам жанр игры. В любом случае, очередного Ninja Storm не будет, учитывая, что недавно вышедшая Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections считается неким завершением серии экшенов от CyberConnect2.

"Что касается Naruto, то следующая игра будет либо в другом жанре, либо на другом движке", - сообщила Bandai Japan на конференции с акционерами. "Мы пока не знаем, как это будет выглядеть, но мы хотели бы начать с нуля", - пояснил представитель компании.

Кроме того, судя по всему, есть заинтересованность в восстановлении истории Наруто, а не в продолжении истории Боруто. Согласно ответам на вопросы, Bandai заявила, что "несмотря на то, что история Наруто закончилась, мы хотели бы перезагрузить ее каким-то образом", возможно, с помощью спин-оффов, как это было сделано с серией о Гарри Поттере.

Любопытно, что в интервью не прослеживается особого внимания к Боруто, но это может быть просто желание объединить обе серии под одним названием.