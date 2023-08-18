Аркадная гонка NASCAR Arcade Rush стартует 15 сентября

Аркадная гоночная игра NASCAR Arcade Rush будет выпущена для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam 15 сентября, объявили издатель GameMill Entertainment и разработчик Team6 Game Studios.
Испытайте высокооктановые ощущения от гонок NASCAR совершенно по-новому с напряженными аркадными гонками на легендарных трассах NASCAR, полностью переработанных с головокружительными поворотами, головокружительными поворотами, бросающими вызов гравитации прыжками, нитроускорителями и другими сюрпризами. Настройте свой автомобиль и водителя, соревнуясь, чтобы занять первое место в различных режимах игры, включая серию кубков Career NASCAR, а также сетевые и локальные многопользовательские игры.