На Take-Two подали в суд из-за микротранзакций в NBA 2K

Для Take-Two Interactive не являются неожиданностью упреки в том, что она использует в своих играх слишком "жадные" микротранзакции, но это редко приводит к каким-либо реальным последствиям, помимо разгневанных геймеров, которые продолжают покупать игры издательства каждый год.

Но время от времени кому-то надоедает, что и произошло: на Take-Two подали коллективный иск в связи с микротранзакциями во франшизе NBA 2K и других популярных спортивных играх компании. Суть иска заключается в том, что Take-Two предлагает "виртуальную валюту" для покупки внутриигровых предметов в NBA 2K и не позволяет перенести эту валюту в новые части данной игры.

В иске утверждается, что такой подход со стороны Take-Two выглядит "нечестным, незаконным и жадным", в особенности в сочетании с утверждением о том, что после выхода новых частей игры она практически сразу отключает серверы своих старых спортивных игр. Как только серверы игры отключаются, остатки виртуальной валюты уже недоступны.

В иске Take-Two обвиняется в недобросовестной деловой практике и нарушении калифорнийского гражданского законодательства о хищениях, в частности, говорится следующее:

"Удалив VC (виртуальную валюту) истца и членов группы, ответчики забрали и украли их личное имущество или мошенническим путем присвоили имущество, которое было доверено ответчику".

Представитель издательства Take-Two от комментариев по поводу этих обвинений отказался. Адвокаты издателя не дали ответа в суде.

Микротранзакции в играх являются прибыльным делом для издателей и одним из основных направлений деятельности Take-Two, в которой часть заработной платы генерального директора зависит от того, насколько часто покупатели приобретают микротранзакции. Особенно много споров вызывают так называемые "коробки с лутом", связанные со случайными вознаграждениями, которые вызывают пристальное внимание со стороны регулирующих органов в разных странах мира.

В прошлом году в штате Иллинойс на компанию Take-Two подали в суд по поводу "лутбоксов" в NBA 2K другой несовершеннолетний и его опекун. Однако в октябре 2022 г. судья постановил, что этот вопрос должен решаться в арбитражном порядке, не вынося решение на публику.