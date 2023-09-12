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NBA 2K24 08.09.2023
4.3 18 оценок

Баскетбольный симулятор NBA 2K24 стал второй самой худшей игрой в Steam, хуже только Overwatch 2

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Gutsz
Новости

Обычные игроки вынесли свой окончательный вердикт новой части баскетбольного симулятора из серии NBA 2K от студии Visual Concepts и 2K Sports. Пользователям настолько сильно не понравилась игра, что всего через пару дней после релиза её внесли в список самых худших игр Steam. Игра NBA 2K24 в совокупности получила 1.07 балла, став второй самой низкооцененной игрой цифрового магазина после Overwatch 2.

Для сравнения, у Overwatch 2 в Steam 0.99 балла на основе более 183 тысяч отзывов. Новую NBA 2K24 успели оценить всего 3 тысячи геймеров, однако многие уже сильно разочаровались в проекте и требуют возврата средств от разработчиков. Пользовательский рейтинг игры на консолях также оказался рекордно низким — 2.4 балла (PlayStation 5) и 1.4 балла (Xbox Series X) на Metacritic.

Подавляющее большинство игроков недовольны тем, что видят от разработчиков NBA 2K24 и всей серии в целом. Пользователи активно жалуются на однообразный геймплей, который не меняется с NBA 2K20. Плюс к этому геймеры недовольны удалением сюжетного режима из новой игры и огромным количеством читеров на серверах.

7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Odesseet

Однообразный геймплей в баскетболе. Это вообще как?

7
Floww

да вообще, фигня какая то, нет бы оружие добавил, дерево талантов, сайд квесты, обновленную физику, магию и ограбления.

2
moblin Floww

Про вышки забыл и аванпосты.

0
Swit-vlad Floww

Стелса не хватает

0
Floww moblin

и отдельное длц для России - игра на жопу и на корову.

-2
Олег Дудин

Сделать настолько плохо это надо ещё постараться.

1
saa0891

Что то мне это напоминает.

0
Omnia Smirnow

Лол, Вы чего, это же "низкобюджетные" игры)

-1