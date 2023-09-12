Баскетбольный симулятор NBA 2K24 стал второй самой худшей игрой в Steam, хуже только Overwatch 2 ©

Обычные игроки вынесли свой окончательный вердикт новой части баскетбольного симулятора из серии NBA 2K от студии Visual Concepts и 2K Sports. Пользователям настолько сильно не понравилась игра, что всего через пару дней после релиза её внесли в список самых худших игр Steam. Игра NBA 2K24 в совокупности получила 1.07 балла, став второй самой низкооцененной игрой цифрового магазина после Overwatch 2.

Для сравнения, у Overwatch 2 в Steam 0.99 балла на основе более 183 тысяч отзывов. Новую NBA 2K24 успели оценить всего 3 тысячи геймеров, однако многие уже сильно разочаровались в проекте и требуют возврата средств от разработчиков. Пользовательский рейтинг игры на консолях также оказался рекордно низким — 2.4 балла (PlayStation 5) и 1.4 балла (Xbox Series X) на Metacritic.

Подавляющее большинство игроков недовольны тем, что видят от разработчиков NBA 2K24 и всей серии в целом. Пользователи активно жалуются на однообразный геймплей, который не меняется с NBA 2K20. Плюс к этому геймеры недовольны удалением сюжетного режима из новой игры и огромным количеством читеров на серверах.