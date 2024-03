С 11 марта NBA 2K24 будет доступна в Xbox Game Pass

Линейка игр Xbox Game Pass на март 2024 года уже готова, но подписчики получили возможность добавить еще одну игру в свой список. В неожиданном объявлении, опубликованном в официальном аккаунте Xbox Game Pass в Твиттере, стало известно, что NBA 2K24 станет доступен в сервисе с 11 марта. Хотя подробности о поддерживаемых платформах не были уточнены, предполагается, что игра будет доступна, по крайней мере, на консолях Xbox, с высокой вероятностью также на ПК.

Ранее на этой неделе состоялся анонс первой волны игр Xbox Game Pass на март 2024 года, где Xbox выделил 7 игр, которые будут доступны в сервисе. Среди них уже доступны Warhammer 40,000: Boltgun и PAW Patrol World. Кроме того, были анонсированы «SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated» на 12 марта, Control: Ultimate Edition на 13 марта и No More Heroes 3 на 14 марта. Также было объявлено о появлении Lightyear Frontier и MLB The Show 24, обе игры станут доступны на Game Pass с 19 марта.