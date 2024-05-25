Bullet Heaven в сеттинге тёмного фэнтези Necromantic вышел для ПК в раннем доступе Steam

Разработчик инди-игр из Ванкувера (Канада) Blinkmoon Games сообщил, что мрачный фэнтезийный Bullet Heaven Necromantic вышел для ПК в раннем доступе Steam.
Начните как скромный первокурсник в Академии Доблести и докажите, что вы являетесь самым крутым ребенком в школе – или нет, и неоднократно попадете в легионы ужасов, которые ждут вас. Отправляйтесь в путь и сразитесь с полчищами монстров ночью в одиночку или вместе с другом в кооперативном режиме онлайн в Necromantic.
Совмещайте свои академические стремления днем и истребляйте полчища монстров ночью. Используйте богатый ассортимент оружия и способностей, чтобы подогреть свою жажду крови, прокладывая себе путь к хладнокровию, убивая волны монстров на различных картах. После того, как вы превратили своих врагов в пыль, вы будете работать над тем, чтобы завоевать дурную славу, учась, посещая занятия и выполняя задания, чтобы улучшать и совершенствовать свои навыки.
Повышайте оценки, иначе вы станете кормом для полчищ нежити, бродящих по ночам. Катедрил, территория, над которой расположена Академия Доблестных, является домом для нескончаемого кладбища веселья. Не выходите на улицу по ночам, чтобы произвести впечатление на крутых ребят, но делайте это на свой страх и риск, поскольку ожидающие вас ужасы потусторонние. Погрузитесь в этот богатый новый темный фэнтезийный мир в одиночку или в совместной игре и посмотрите, сможете ли вы помочь этим первокурсникам совершить невозможное и пережить семестр.
У вас будет доступ к более чем 40 различным видам оружия и способностей, которые, мы надеемся, помогут вам выжить в ночи против орд нежити. Сражайтесь, собирайте драгоценные камни и другие награды, а затем выбирайте мудро, чтобы повысить уровень.
хотя бы как итайци сисек завезли бы. а так какое то налюбилово с картинкой прям вспоминается 90 с картириджами с левыми красивыми картинками
так и не понял где тут романтика и зачем на превью тянка - там в перерывах между боями можно мутить с однокурсницами чтоли?