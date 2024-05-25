Bullet Heaven в сеттинге тёмного фэнтези Necromantic вышел для ПК в раннем доступе Steam

Necromantic представляет собой фэнтезийный «пулевой рай», сочетающий элементы ролевого экшена и «рогалика». Игрок выступает в роли первокурсника Академии Valorborn, стремящегося проявить себя и развить свои способности.

Центральный аспект игры — взаимодействие с преподавателями и другими учениками Академии. От действий игрока зависит, как будут развиваться эти отношения. Можно активно искать контакта с окружающими, выполняя задания и участвуя в жизни учебного заведения, а можно держаться в стороне, сосредоточившись на самосовершенствовании.

После занятий игрок отправляется исследовать расположенный неподалеку Кафедрил — мрачное место, кишащее нежитью. На экране одновременно присутствует множество врагов, которых нужно уничтожить. За победу над врагами игрок получает ценные награды и улучшает свои боевые навыки.

Всего игра предлагает более 40 видов оружия и умений, доступных представителям разных классов. Систематическое посещение занятий и улучшение оценок открывают доступ к новым способностям и повышают уровень мастерства игрока. Разнообразие билдов и прокачки обеспечивает высокую реиграбельность.

Necromantic поддерживает как одиночное прохождение, так и кооперативный режим. Совместное исследование Кафедрила и битвы с нежитью привносят в игру социальный элемент, позволяя игрокам помогать друг другу и координировать свои действия.