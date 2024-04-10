Представлен первый геймплейный тизер Never Alone 2

Компания Humble Games анонсировала игру Never Alone 2.

В этом платформере мы снова играем за молодую эскимосскую девушку, которую сопровождает лисенок. Главное изменение по сравнению с оригиналом — переход от 2,5D к 3D.

Игра была анонсирована в 2022 году, но информации о ней было мало, кроме того, что они снова сотрудничали с Советом племени Кук-Инлет, чтобы представить культуру коренных жителей Аляски. Скорее всего игра будет похожей на первую часть: платформер-головоломка с миром, богатым традиционной культурой коренных жителей Аляски, в который можно будет играть как в одиночку, так и в кооперативе.

Never Alone 2 находится в разработке для ПК.