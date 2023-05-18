Твин-стик шутер NeverAwake выходит для Xbox Series 29 июня вместе с масштабным обновлением ©

Версия игры NeverAwake твин-стик шутера для Xbox Series выйдет 29 июня вместе с масштабным обновлением, которое добавит новое оружие и аксессуары в сотрудничестве с известными инди-играми, режим Speed Run и многое другое, объявили издатель Phoenixx и разработчик Neotro.

NeverAwake впервые был выпущена для ПК в Steam 28 сентября 2022 года, а затем 19 января 2023 года для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch.

Войдите в царство подсознания незадачливой школьницы Рем, чьи самые сокровенные страхи становятся реальностью. Не в силах пробудиться от своего сна, столкнуться лицом к лицу с проявлениями своих детских фобий. Сражайтесь с чудовищными дантистами, омерзительными овощами, злобными чихуахуа и другими подростковыми неприятностями в нескончаемом кошмаре.

Стреляйте и скользите по жутким махинациям ее разума в плавной манере SHMUP с двумя стиками. Сражайтесь с галлюцинациями Рем с помощью сюрреалистического арсенала оружия. Экипируйте вооружение и улучшения, чтобы создать эпические схемы атаки, а затем предайтесь кошмарам, прыгая и лавируя под вражеским огнем, в том числе десятками ужасающих боссов.

Пройдите более 80 уровней в причудливом нарисованном от руки аду пуль и разгадайте глубоко эмоциональное повествование с несколькими концовками. Релиз NeverAwake для Xbox будет включать в себя последнее обновление контента 1.1 с секретным испытанием HIMITSU CHALLENGE после прохождения мира 8, а также шесть новых изменяющих реальность аксессуаров, а также оптимизацию игрового процесса и корректировку баланса.