Neverwinter Nights: Enhanced Edition получила обновление с более чем 300 изменениями

В марте исполнится шесть лет с момента выхода Neverwinter Nights: Enhanced Edition. Несмотря на такой большой промежуток времени, разработчики выпустили обновление, которое внесло более трехсот изменений в игровой процесс.



Подчеркну, что за создание патча отвечают верные фанаты игры, которые не взяли за него ни копейки. Об этом ясно сказано в заявлении Beamdog, студии, разработавшей ремастер классической игры 2002 года.

Ниже приведены некоторые из наиболее важных улучшений. Если вы хотите узнать обо всех подробностях, ознакомьтесь с этим списком.

Введен новый эффект HDR-bloom

Улучшен пользовательский интерфейс, например, добавлено переключение отмененного объекта при двойном нажатии клавиши TAB.

Значительное улучшение производительности в различных областях игрового процесса.

Новые и улучшенные скриптовые функции.

Коллекция скриптов стала доступным инструментом. Поклонники могут воспользоваться им здесь.

Спустя почти двадцать лет после выхода оригинальной Neverwinter Nights были исправлены некоторые ошибки. Среди них - проблема слишком позднего отображения предметов.



Поклонники игры очень положительно отреагировали на новые возможности. Особенно им нравятся улучшения интерфейса, а также окончательное устранение некоторых старых ошибок.



Эта обновленная версия знаменитой ролевой игры уже получала подобные обновления. Последнее из них вышло в мае 2023 года. Ознакомиться с полной информацией об обновлении для игры можно непосредственно в Steam.



Напомню, что Neverwinter Nights: Enhanced Edition состоит из базовой версии игры и трех расширений: Shadows of Undrentide, Hordes of the Underdark и Kingmaker. Поиграть в игру можно на ПК, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One.