Neverwinter Nights: Enhanced Edition получила обновление с более чем 300 изменениями

В марте исполнится шесть лет с момента выхода Neverwinter Nights: Enhanced Edition. Несмотря на такой большой промежуток времени, разработчики выпустили обновление, которое внесло более трехсот изменений в игровой процесс.
Подчеркну, что за создание патча отвечают верные фанаты игры, которые не взяли за него ни копейки. Об этом ясно сказано в заявлении Beamdog, студии, разработавшей ремастер классической игры 2002 года.
Ниже приведены некоторые из наиболее важных улучшений. Если вы хотите узнать обо всех подробностях, ознакомьтесь с этим списком.
- Введен новый эффект HDR-bloom
- Улучшен пользовательский интерфейс, например, добавлено переключение отмененного объекта при двойном нажатии клавиши TAB.
- Значительное улучшение производительности в различных областях игрового процесса.
- Новые и улучшенные скриптовые функции.
- Коллекция скриптов стала доступным инструментом. Поклонники могут воспользоваться им здесь.
Спустя почти двадцать лет после выхода оригинальной Neverwinter Nights были исправлены некоторые ошибки. Среди них - проблема слишком позднего отображения предметов.
Поклонники игры очень положительно отреагировали на новые возможности. Особенно им нравятся улучшения интерфейса, а также окончательное устранение некоторых старых ошибок.
Эта обновленная версия знаменитой ролевой игры уже получала подобные обновления. Последнее из них вышло в мае 2023 года. Ознакомиться с полной информацией об обновлении для игры можно непосредственно в Steam.
Напомню, что Neverwinter Nights: Enhanced Edition состоит из базовой версии игры и трех расширений: Shadows of Undrentide, Hordes of the Underdark и Kingmaker. Поиграть в игру можно на ПК, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One.
Отлично. Радует, когда "золотой классике" уделяют внимание и чуть "прихорашивают". Ещё бы Neverwinter Nights II в продажу вернули, было бы замечательно
Тебе играть или иконку?
просто хочется коллекцию иметь в одном месте, видеть скриншоты, ачивки - как напоминание о том что ты прошел эту игрулю. Вполне нормальное человеческое желание)
НВ2 такой высер что в нее играть дольше 10 минут невозможно, а ведь она вышла в один год почти с ДАО.
Хорошо что я мимо прошёл.
Подскажите, кто играл, можно ли увеличить размер интерфейса\субтитров?
В энхансед версии этой фельдиперсовой - да. Размер худа с гюи, вроде бы настраиваемое.
Значительное улучшение производительности в различных областях игрового процесса.
забавно читать такую строчку, как "улучшение", от игры, вышедшей 20+ лет назад и игравшейся на одноядерном проце с частотой 2МГЦ максимум на оперативке 2-4ГБ ДДР2 и видеопамятью 512МБ.. И виндоус ИксПи сверху...
интересно, что же они так улучшили чтобы мажорчики на 4090 и процах 14900k не испытывали лаги? мм?
А ты не думал, что движок как бы изначально написан под железо и ОС того времени, и сейчас игру по сути переписывают под текущее железо? Почему многие игры 90-х и 00-х работают кособоко нынче не думал?)
а ты знаешь что если движок ограничен 2гб видео памяти использованием и 1 ядра то все твоит 4090 и 14900к ничего не дадут так как не будут задействованы как надо?
На оборот на таком железе, скорее всего мажорчики и испытывали проблемы ))Дело не в железе , а в самой оптимизации игры )
В основном кучу ошибок собственных исправляют, diamond edition по сей день лучше работает чем омнокод бимдога. Единственный плюс, это кроссплатформа, она работате на разных системах, на консолях и смартфонах.
https://arcanecoast.ru/forum/viewtopic.php?p=2189259#p2189259
уже почти 3 года прошло, скорее всего описанное тогда - база и сегодня.
оригинальная игра и сейчас отлично работает. улучшения касаются только enchanced edition которое кривое пздц