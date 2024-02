Neverwinter Nights: Enhanced Edition получила обновление с более чем 300 изменениями

Новая ролевая игра от компании BioWare, которая разработала такие популярные игры, как MDK2 и серию игр Baldur's Gate. Neverwinter Nights использует новую, третью редакцию правил Dungeon & Dragons, разработанную Wizards of the Coast.

В игру включено около 200 разных заклинаний и около 200 монстров. В соответствии с третьей редакцией D&D, NWN позволит вам играть любой комбинацией из семи рас и одиннадцати классов. Вы сможете сыграть за новые классы: Волшебник, Варвар и Монах. С вашим персонажем вы можете достигнуть двадцатого уровня - максимального уровня для третьей редакции D&D. Интересная особенность игры - мультиклассинг, т.е. развитие одновременно нескольких классов.



Дополнения:

Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide

Аддон к известной и любимой народом RPG Neverwinter Nights. Дополнительная 40-часовая одиночная кампания, новое все-все-все - оружие, монстры, заклинания. А также множество свежих дополнений для редактора Aurora для создания собственных карт и модов. Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark