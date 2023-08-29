Состоялся анонс фэнтезийной стимпанковой CRPG New Arc Line ©

Студия Dreamate анонсировала New Arc Line - фэнтезийную стимпанковую CRPG, которая выйдет в 2024 году для PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Действие New Arc Line разворачивается в вымышленном мире позолоченного века магии и технологий. Dreamate утверждает, что в игре вы будете "изобретать смертоносные гаджеты или овладевать магическими искусствами, сражаться, воровать или прокладывать себе путь к вершине, находить врагов и союзников, влюбляться, участвовать в масштабном заговоре и влиять на ход истории".

Боевые действия носят тактический и пошаговый характер: вы управляете своим персонажем и набранной вами командой. Вы можете быть как хорошим, так и плохим игроком, исследуя разнообразный мир New Arc Line - от волшебных лесов до мрачных переулков и всего, что находится между ними.

Dreamate описывает New Arc Line как "сюжетно насыщенную однопользовательскую ролевую игру".