Состоялся анонс фэнтезийной стимпанковой CRPG New Arc Line

Студия Dreamate анонсировала New Arc Line - фэнтезийную стимпанковую CRPG, которая выйдет в 2024 году для PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Действие New Arc Line разворачивается в вымышленном мире позолоченного века магии и технологий. Dreamate утверждает, что в игре вы будете "изобретать смертоносные гаджеты или овладевать магическими искусствами, сражаться, воровать или прокладывать себе путь к вершине, находить врагов и союзников, влюбляться, участвовать в масштабном заговоре и влиять на ход истории".
Боевые действия носят тактический и пошаговый характер: вы управляете своим персонажем и набранной вами командой. Вы можете быть как хорошим, так и плохим игроком, исследуя разнообразный мир New Arc Line - от волшебных лесов до мрачных переулков и всего, что находится между ними.
Dreamate описывает New Arc Line как "сюжетно насыщенную однопользовательскую ролевую игру".
Время crpg пришло.
наконец то Арканум 2
Как альтернатива не случившемуся Арканума 2 почему бы и нет. Буду следить за игрой.
кому интересно вот немного инфы об игре, в том числе альфа билд
https://unrealcontest.ru/2019/game/715/
А неплохо так смотрится. Интригующе и цепляюще. Во многом по интереснее всяких там BG3, как по мне. Жаль только, что опять камера сверху во время исследования мира. Неужели в crpg нельзя добавить режим третьего лица? 2023-й год на дворе всё-таки! Игры в плане управления и камеры должны быть дружелюбны к пользователю. 90-ые давно закончились. Когда уже авторы crpg игр уже это поймут?
Вообщем, интересно будет глянуть на New Arc Line - игра реально заинтриговала.
анимации убогие, опять пошаг, что за тупая мода на него