Вышел сюжетный трейлер стимпанк-тактической ролевой игры New Arc Line

Fulqrum Publishing и Dreamate Games выпустили новый сюжетный трейлер однопользовательской, насыщенной сюжетом ролевой игры New Arc Line, которая выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 в 2024 году.
Действие игры New Arc Line происходит в мире, балансирующем на пороге перемен. Она приглашает игроков исследовать богатое, но беспокойное царство, где сталкиваются магия и технологии. Этот новый трейлер предлагает взглянуть на потрясающий мир, созданный Dreamate Games, где высокие часовые устройства соседствуют с фантастическими существами, а роскошный городской пейзаж Нового Света контрастирует с грязным подбрюшьем, где менее удачливые борются за выживание и часто ими пользуются в своих целях самым жестоким способом.
В New Arc Line вас ждет Новый Мир, последний маяк надежды на потенциальное лекарство от смертельной семейной болезни игрока. Но пристанище ли это или мираж? Под позолоченной поверхностью кипит напряжение. Тайная магия сталкивается с изобретательностью в стиле стимпанк, богатые эксплуатируют бедных, а между людьми и чудовищными существами распространяются предрассудки. Будучи чужаками на этой нестабильной земле, игроки попадают в самое сердце конфликта. Их выбор определит не только их собственную судьбу, но и будущее этого расколотого мира.
В этой огромной ролевой игре каждый выбор имеет вес, что приводит к множеству разветвлений сюжета и впечатляющим последствиям.
New Arc Line выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2024 году.
Похоже на арканум с повесткой. Скорее всего будет провал и еще 100 лет не увидим нормальной игры похожей по сеттингу на арканум.