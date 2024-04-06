Вышел сюжетный трейлер стимпанк-тактической ролевой игры New Arc Line

В вымышленном мире, где магия и технология сосуществуют друг с другом, живёт иммигрант из далёкой страны. Он приехал в Нью-Арк, шумный и опасный город, полный возможностей и опасностей. Но наш герой не знал, что его ждёт в этом месте, но вскоре он понял, что стал частью большой игры, которая может изменить судьбу всего мира.

Возьмите на себя роль этого иммигранта и выберите свой путь в этом хаосе: станьте изобретателем, магом, воином, вором или дипломатом. Во время прохождения вам придётся сражаться, красть, убеждать, создавать и разрушать. Вы также должны будете участвовать в заговоре, который скрывает тайны прошлого и будущего. Именно вам предстоит повлиять на ход всей истории.

Боевая система игры является тактической и пошаговой. Вы можете командовать своим персонажем и его отрядом, а также принимать решения, которые будут определять его характер и репутацию. Также игра даёт вам возможность путешествовать по разным локациям: от улиц Нью-Арка до волшебных лесов и древних руин. Во время этого путешествия у вас будет возможность выполнить множество заданий, а также познакомиться с интересными персонажами.