Опубликован 12-минутный обзорный ролик градостроительной стратегии на выживание New Cycle

New Cycle — это сочетание экономической стратегии и выживания. Игрокам предстоит управлять дизельпанковским поселением, причем ключевое влияние на игровой процесс оказывают события, произошедшие более 40 лет назад – солнечная вспышка, приведшая к катастрофе и падению цивилизации.
Игрокам New Cycle предстоит восстановить общество, но немалую роль также сыграют сложные условия в мире. Для хорошего старта необходимо позаботиться о ресурсах, хотя постоянно меняющиеся времена года и разрушительная погода, несомненно, отразятся на состоянии поселенцев.
Core Engage представила обширный геймплейный видеоролик, подробно представляющий реалии игры. Любители сложных экономических стратегий должны помнить это название: Core Engage может предложить чрезвычайно увлекательную стратегию.
Релиз New Cycle запланирован на 18 января в раннем доступе Steam.
После успеха Frostpunk все вспомнили, что градостратегии можно скрещивать с выживачем?
Ну, посмотрим. Если смогут в экономику, может получиться вполне реиграбельно