Сценаристка Gotham Knights присоединилась к разработке Marvel's Iron Man от EA Motive ©

Сценаристка Эшли Купер объявила о том, что она стала старшим сценаристом Marvel's Iron Man. Купер была частью команды сценаристов игры Gotham Knights. Один из ее вкладов в эту игру - написание текста из разговоров внутри оперативной базы между Тимом Дрейком и остальным играбельным составом игры о его любовном интересе.

В своем сообщении в Twitter Купер рассказал, что её первой писательской работой было создание комиксов "в начальной и средней школе", так что, похоже, работа над игрой про супергероев снова является его мечтой, особенно учитывая, что теперь он находится в более ответственной роли.

"Если бы вы сказали 12-летнему мне, что именно этим я буду заниматься профессионально, она бы сошла с ума", - написала Купер в Twitter. "Я рада объявить, что присоединился к EA Motive в качестве старшего сценариста по "Железному человеку"!