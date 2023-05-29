Сценаристка Gotham Knights присоединилась к разработке Marvel's Iron Man от EA Motive

Сценаристка Эшли Купер объявила о том, что она стала старшим сценаристом Marvel's Iron Man. Купер была частью команды сценаристов игры Gotham Knights. Один из ее вкладов в эту игру - написание текста из разговоров внутри оперативной базы между Тимом Дрейком и остальным играбельным составом игры о его любовном интересе.
В своем сообщении в Twitter Купер рассказал, что её первой писательской работой было создание комиксов "в начальной и средней школе", так что, похоже, работа над игрой про супергероев снова является его мечтой, особенно учитывая, что теперь он находится в более ответственной роли.
"Если бы вы сказали 12-летнему мне, что именно этим я буду заниматься профессионально, она бы сошла с ума", - написала Купер в Twitter. "Я рада объявить, что присоединился к EA Motive в качестве старшего сценариста по "Железному человеку"!
Срочно отправьте этот скрин в EA Motive, они не знают...
Тревожно...
Желаю ей оттуда не выходить.
Это не очень хорошая новость.
Аминь и этому проекту
Сценаристка Gotham knights... но ведь именно там именно сюжет был полным дном. Даже хуже чем у мобильного порта и спин-оффа Blackgate
Либо в новости что-то недоговаривается, либо человека который участвовал в создании провальной игры, да ещё и занимался всего ли диалогами на какой-то локации, стал внезапно старшим сценаристом в AAA проекте, туда разве не должны брать лучших людей, а не сомнительных личностей выходящими из сомнительных проектов?