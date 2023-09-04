Бывший глава Sony считает, что Google, Netflix и Amazon являются огромной угрозой для игровой индустрии ©

Игровая индустрия уже давно перестала быть нишей и уделом молодых. Теперь это огромный бизнес, объединяющий поколения, во главе которого стоят крупные издатели. И бывший глава бренда PlayStation считает, что Google, Amazon и другие "неэндемичные" корпорации представляют огромную угрозу для рынка видеоигр и могут сделать обстановку значительно хуже.

Шон Лейден, который в настоящее время является стратегическим советником компании Tencent, поделился своими опасениями с редакцией GamesIndustry.biz в конце августа, во время конференции GI Investment Summit Seattle 2023. Кстати, это уже не первый подобный случай - некоторые комментарии из интервью перекликаются с тем, о чем бизнесмен говорил еще в 2021 году.

Лейден выделяет три основные угрозы для индустрии видеоигр: консолидация, рост издержек и приход "неэндемичных" компаний (т.е. не связанных ранее с электронными развлечениями).

Лейден уже давно говорит об опасности консолидации. Американец считает ее убийцей креативности, ссылаясь на массовую скупку студий крупными издателями, в том числе - по иронии судьбы - Tencent.

Он лишь упомянул об издержках как об "экзистенциальной угрозе", не вдаваясь в подробности.

Больше Лейдену пришлось сказать о корпорациях за пределами игрового рынка, которые, как сообщает GamesIndustry.biz, он был вынужден назвать "варварами у ворот", соблазнившимися огромными доходами от индустрии:

Сейчас мы видим, как все крупные игроки думают: "О, игры? Это приносит миллиарды долларов в год? Я хочу кусочек". А Google, Netflix, Apple и Amazon хотят получить свою долю и пытаются дезорганизовать индустрию.

В качестве предупреждения американец указал на ситуацию, сложившуюся на других рынках развлечений: музыкальном и кино.

По его мнению, вмешательство крупных компаний вредит этим отраслям, например, когда "Apple убедила всех, что $0,99 за песню — это хорошая идея". Не менее негативно он оценивает влияние Netflix на кино.

Лейден надеется, что игры станут "первым рынком, который изменится сам по себе", без вмешательства Google и компании, хотя он не пояснил, что именно он имеет в виду.

Можно отметить, что на этом основании можно критиковать и компании Sony и Microsoft, которые, в тоже не начинали свою деятельность в качестве издателей игр. Тем не менее, Лейден отметил, что Sony с самого начала понимала свои ограничения и отделяла "электронику" от игр. Поэтому забота о последней изначально была возложена на "развлекательных" сотрудников Sony Music Japan, а сама компания ограничилась ролью издателя произведений других авторов:

PlayStation понимала, что не может идти по стопам Sega и Nintendo [и предоставлять большую часть программного обеспечения - прим. GamesIndustry.biz], нам не хватало опыта для создания этого. Мы должны были стать платформой для внешних сторон, привлечь Namco, Square, Electronic Arts, Activision. Именно люди из Sony Music убедили Square перенести Final Fantasy VII с Nintendo на PlayStation, что стало, пожалуй, самым большим изменением на рынке. Так что да, мы не были эндемиками, но я думаю, что мы привнесли элемент развлечения, который ускорил успех PlayStation.

Одним словом, Лейдена беспокоит не столько само по себе вторжение крупных компаний извне в игровую индустрию, сколько их неспособность понять ее "развлекательный" аспект. Фактически, технологические гиганты на собственном опыте убедились, что на этом рынке для создания игры недостаточно владеть технологией. Достаточно упомянуть провал Google Stadia и первоначальный неуспех игр Amazon (New World, тем не менее, показала хорошие финансовые результаты, хотя сегодня она привлекает гораздо меньше игроков, чем при запуске).

Лейден также отмечает, что нынешний интерес крупных корпораций к играм не является чем-то новым. Через подобный этап должны были пройти и киностудии: MGM Interactive, Fox Interactive и даже Sony Pictures. Ни одна из них не добилась большего успеха с собственными играми, хотя у нескольких игр, выпущенных этими компаниями, и сегодня есть поклонники

Все они думали: "У нас есть бренды, на играх можно делать деньги, так давайте сделаем их. Это же так сложно?", а потом все рухнуло и сгорело. 20 лет спустя у нас есть все эти крупные технологические компании; у них есть вся эта инфраструктура в облаке, и они говорят: "Давайте делать видеоигры. Разве это так сложно?". Оказалось, что это очень сложно.