Команда New World рассказала подробности о предстоящем пятом сезоне

Amazon Games объявила о грядущем пятом сезоне в MMORPG New World. Season of the Guardian официально стартует 12 марта и добавит новое сезонное испытание под названием Winter Forge, в котором группам до 10 игроков максимального уровня предстоит преодолеть головоломки с рунами, уничтожить ледяную конструкцию и встретиться с древним ледяным стражем, чтобы получить "уникальные награды".
Пятый сезон также добавляет в New World восемь новых артефактов. Игроки могут рассчитывать на следующие дополнения и улучшения:
- Новый сезонный пропуск: Новый сезонный пропуск включает в себя новую карту активности, новые задания и новые награды, включая косметику и расходные материалы.
- Весеннее цветение: Время Пробуждения снова наступило, призывая своих детей поделиться древним секретом, способным даровать истинную свободу. Помогите Геральду Блуму разгадать тайны неземного Виспиблума и раскрасьте сезонные награды Springtide.
- Месть кролика: чума кроликов вновь вернулась в Новый Свет и стала еще опаснее, чем прежде. Помогите уничтожить чуму, чтобы получить уникальные награды за события, и остерегайтесь взрывов во время охоты.
- Поддержка геймпада: Игроки, предпочитающие отправляться в путь с любимым игровым контроллером в руках, могут с нетерпением ожидать появления поддержки контроллеров в New World.
- Изменения в навыках: Обновление ингредиентов, пересмотр кулинарной прогрессии, доработка рецептов Легендарной рыбы, удаление разделенных атрибутов еды и многое другое.
Это еще не все. Amazon Games обновила систему боя и анимации, чтобы повысить производительность. Маунты теперь доступны для использования в Outpost Rush. И последнее, но не менее важное: основной сюжет был полностью переработан с учетом отзывов сообщества.
PTR с патчем пятого сезона будет запущен 14 февраля.