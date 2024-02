Команда New World рассказала подробности о предстоящем пятом сезоне

Amazon Games объявила о грядущем пятом сезоне в MMORPG New World. Season of the Guardian официально стартует 12 марта и добавит новое сезонное испытание под названием Winter Forge, в котором группам до 10 игроков максимального уровня предстоит преодолеть головоломки с рунами, уничтожить ледяную конструкцию и встретиться с древним ледяным стражем, чтобы получить "уникальные награды".

Пятый сезон также добавляет в New World восемь новых артефактов. Игроки могут рассчитывать на следующие дополнения и улучшения:

Новый сезонный пропуск: Новый сезонный пропуск включает в себя новую карту активности, новые задания и новые награды, включая косметику и расходные материалы.

Весеннее цветение: Время Пробуждения снова наступило, призывая своих детей поделиться древним секретом, способным даровать истинную свободу. Помогите Геральду Блуму разгадать тайны неземного Виспиблума и раскрасьте сезонные награды Springtide.

Месть кролика: чума кроликов вновь вернулась в Новый Свет и стала еще опаснее, чем прежде. Помогите уничтожить чуму, чтобы получить уникальные награды за события, и остерегайтесь взрывов во время охоты.

Поддержка геймпада: Игроки, предпочитающие отправляться в путь с любимым игровым контроллером в руках, могут с нетерпением ожидать появления поддержки контроллеров в New World.

Изменения в навыках: Обновление ингредиентов, пересмотр кулинарной прогрессии, доработка рецептов Легендарной рыбы, удаление разделенных атрибутов еды и многое другое.

Это еще не все. Amazon Games обновила систему боя и анимации, чтобы повысить производительность. Маунты теперь доступны для использования в Outpost Rush. И последнее, но не менее важное: основной сюжет был полностью переработан с учетом отзывов сообщества.

PTR с патчем пятого сезона будет запущен 14 февраля.