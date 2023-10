New World и EA Sports FC 24 лидируют в свежем чарте продаж Steam ©

Valve представила свежий рейтинг продаж игр на Steam за период с 3 по 10 октября, и на первых местах расположились New World и EA Sports FC 24. Популярности спорной New World помогла неплохая скидка в 60% и выход дополнения Rise of the Angry Earth, которое расположилось на пятом месте.

На четвертой строчке рейтинга по-прежнему находится Baldur's Gate 3, а Cyberpunk 2077 и сюжетное дополнение Phantom Liberty заняли шестое и восьмое место соответственно. Starfield вылетела из топ-10, как и портативный компьютер Steam Deck.