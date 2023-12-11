Саундтрек DLC к игре New World неожиданно был удостоен престижной награды, обойдя Atomic Heart и Baldur's Gate 3

На торжественной церемонии Hollywood Music in Media Awards были объявлены основные результаты за год. В рамках этого мероприятия были выделены наилучшие музыкальные композиции, звучавшие в различных медиа-проектах в течение этого года. Особый интерес вызывала номинация "Лучший саундтрек для видеоигр", в которой появился неожиданный победитель.
Согласно сообщениям, престижную награду Hollywood Music in Media Awards для игровой индустрии в этом году получило дополнение New World. Критики признали музыкальное сопровождение DLC к MMORPG лучшим игровым саундтреком 2023 года. В этой категории New World неожиданно обошла фаворитов, таких как Atomic Heart, Final Fantasy 16 и Baldur’s Gate 3.
Вот полный список номинантов в Hollywood Music in Media Awards:
- New World Rise of The Angry Earth — победитель
- Assassin's Creed Mirage
- Atomic Heart
- Baldur's Gate 3
- Diablo IV
- Final Fantasy XVI
Интересно отметить, что некоторые аналитики предсказывали победу в этой номинации экшен-шутеру Atomic Heart за его выдающиеся электронные композиции. Очевидно, что больше всего шансов на победу было у Baldur’s Gate 3, которая уверенно завоевывает награды в различных категориях, однако на этот раз музыкальные критики решили удивить общественность, отдав предпочтение New World.
Не плохо, Безос может позволить себе накидать золото профессиональным бардам с харизмой на 12. Но я б БГ3 выбрал.
У Атомика был свой сандурек? Помню просто только перепевки
Мда... критиков на мыло.
много занесли
Да удивительно что атомик в тройку попал, все таки советская и российская музыка гораздо глубже отзывается в наших сердцах, чем в их)
Полистал, вроде не плохо, но не очень передается атмосфера, как то громоздко.
Для примера, в BG3:
Кринжанул