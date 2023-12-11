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New World 28.09.2021
Экшен, Ролевая, MMO, От третьего лица, Открытый мир
5.5 179 оценок

Саундтрек DLC к игре New World неожиданно был удостоен престижной награды, обойдя Atomic Heart и Baldur's Gate 3

Gutsz
Новости

На торжественной церемонии Hollywood Music in Media Awards были объявлены основные результаты за год. В рамках этого мероприятия были выделены наилучшие музыкальные композиции, звучавшие в различных медиа-проектах в течение этого года. Особый интерес вызывала номинация "Лучший саундтрек для видеоигр", в которой появился неожиданный победитель.

Согласно сообщениям, престижную награду Hollywood Music in Media Awards для игровой индустрии в этом году получило дополнение New World. Критики признали музыкальное сопровождение DLC к MMORPG лучшим игровым саундтреком 2023 года. В этой категории New World неожиданно обошла фаворитов, таких как Atomic Heart, Final Fantasy 16 и Baldur’s Gate 3.

Вот полный список номинантов в Hollywood Music in Media Awards:

  • New World Rise of The Angry Earth — победитель
  • Assassin's Creed Mirage
  • Atomic Heart
  • Baldur's Gate 3
  • Diablo IV
  • Final Fantasy XVI

Интересно отметить, что некоторые аналитики предсказывали победу в этой номинации экшен-шутеру Atomic Heart за его выдающиеся электронные композиции. Очевидно, что больше всего шансов на победу было у Baldur’s Gate 3, которая уверенно завоевывает награды в различных категориях, однако на этот раз музыкальные критики решили удивить общественность, отдав предпочтение New World.

-6
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Varyag-6666

Не плохо, Безос может позволить себе накидать золото профессиональным бардам с харизмой на 12. Но я б БГ3 выбрал.

3
pokemonizm

У Атомика был свой сандурек? Помню просто только перепевки

3
Кей Овальд

Мда... критиков на мыло.

1
Mandalordek

много занесли

0
Floww

Да удивительно что атомик в тройку попал, все таки советская и российская музыка гораздо глубже отзывается в наших сердцах, чем в их)

0
Qwa7

Полистал, вроде не плохо, но не очень передается атмосфера, как то громоздко.

Для примера, в BG3:

0
Макс Макс 007

Кринжанул

-2