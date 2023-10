Сегодня для New World выходит расширение, добавляющее маунтов, новый сюжет и не только ©

New World сегодня получит свое первое расширение Rise of the Angry Earth, которое представит новый сюжет, маунтов, оружие, более высокий максимальный уровень (65), лучшие предметы (700). Вы сможете выполнить новый фракционный квест и разблокировать новый фракционный класс, полный ценного снаряжения и предметов. Последние также получат новую редкость, называемую артефактами.



Юго-восточная окраина Аетернума была захвачена силами Артемиды и Яростной Земли. Исследуйте заросшие здания этого нового биолюминесцентного ландшафта и сразитесь со свирепыми чудовищами, укрывшимися в этой пышной и необитаемой местности. В Rise of the Furious Land также представлена экспедиция Wild Break, а также новая способность Heart Rune: Primal Fury, превращающая вас в зверя.



В то же время New World также получит новый сезон и несколько других развлечений. Amazon также подготовила Twitch-стримы, в том числе и дропы.