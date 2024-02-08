В сиквеле Subnautica появится кооператив и элементы игры-сервиса

Из последнего финансово отчета компании Krafton стали известны некоторые новые детали о сиквеле Subnautica. В демонстрации для инвесторов издатель объявил, что сиквел, разрабатываемый студией Unknown Worlds, будет выпущен с элементами игры-сервиса.

Игроки смогут погрузиться в игровой мир как в одиночку, так и в кооперативе до четырех пользователей, исследуя тайны новой неизведанной планеты. Krafton утверждает, что формат игры-сервиса значительно повысит реиграбельность. Разработка Subnautica 2 ведется на движке Unreal Engine 5.

Релиз Subnautica 2 ожидается до конца 2024 года.