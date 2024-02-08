В сиквеле Subnautica появится кооператив и элементы игры-сервиса

Из последнего финансово отчета компании Krafton стали известны некоторые новые детали о сиквеле Subnautica. В демонстрации для инвесторов издатель объявил, что сиквел, разрабатываемый студией Unknown Worlds, будет выпущен с элементами игры-сервиса.
Игроки смогут погрузиться в игровой мир как в одиночку, так и в кооперативе до четырех пользователей, исследуя тайны новой неизведанной планеты. Krafton утверждает, что формат игры-сервиса значительно повысит реиграбельность. Разработка Subnautica 2 ведется на движке Unreal Engine 5.
Релиз Subnautica 2 ожидается до конца 2024 года.
Дизлайки на посте? А что не так? Всегда с другом хотели офф кооп в субнатике
Но ни кто не хотел игру-сервис. По этому нужно обрушить гнев на автора статьи!
кооп да ,игра сервис категорически нет!
Элементы игры-сервиса? Готовьтесь к микро, а может быть и макротранзакциям.
Наконец эти свинки доперли, что это кооп, а не сингл игра. Хоспаде, две игры понадобилось и платные моды на кооп
Below Zero уже была заметно хуже оригинальной игры. А они решили во вторую часть добавить элементы сервиса? Еще и кооп? Ладно, кооп может даже впишется. Но игра-сервис? Это явно лишнее
Как вариант, игра располагает.
Твою ж... И эти Рэдфаллом накрылись. Сволочи.