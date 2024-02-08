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The Next Subnautica 2025 г.
Адвенчура, Выживание
7.6 11 оценок

В сиквеле Subnautica появится кооператив и элементы игры-сервиса

butcher69
Новости

Из последнего финансово отчета компании Krafton стали известны некоторые новые детали о сиквеле Subnautica. В демонстрации для инвесторов издатель объявил, что сиквел, разрабатываемый студией Unknown Worlds, будет выпущен с элементами игры-сервиса.

Игроки смогут погрузиться в игровой мир как в одиночку, так и в кооперативе до четырех пользователей, исследуя тайны новой неизведанной планеты. Krafton утверждает, что формат игры-сервиса значительно повысит реиграбельность. Разработка Subnautica 2 ведется на движке Unreal Engine 5.

Релиз Subnautica 2 ожидается до конца 2024 года.

-7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Signore

Дизлайки на посте? А что не так? Всегда с другом хотели офф кооп в субнатике

3
AT_Sagor

Но ни кто не хотел игру-сервис. По этому нужно обрушить гнев на автора статьи!

1
mihmih150klin

кооп да ,игра сервис категорически нет!

3
Big and Fat

Элементы игры-сервиса? Готовьтесь к микро, а может быть и макротранзакциям.

1
Папел

Наконец эти свинки доперли, что это кооп, а не сингл игра. Хоспаде, две игры понадобилось и платные моды на кооп

0
PolGhost

Below Zero уже была заметно хуже оригинальной игры. А они решили во вторую часть добавить элементы сервиса? Еще и кооп? Ладно, кооп может даже впишется. Но игра-сервис? Это явно лишнее

0
SOLUS5678

Как вариант, игра располагает.

0
Кей Овальд

Твою ж... И эти Рэдфаллом накрылись. Сволочи.

-1