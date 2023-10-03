Слили 30 минут геймплея Nickelodeon All-Star Brawl 2

Разработчики из студии Ludosity и Fair Play Labs уже продолжительное время работают над амбиционным сиквелом Nickelodeon All-Star Brawl. Новый файтинг обещает собрать в одном месте еще больше культовых персонажей из мультфильмов и создать динамичную площадку для геймеров. Дата релиза Nickelodeon All-Star Brawl 2 по-прежнему остается загадкой, но благодаря энтузиастам у нас есть новый геймплей игры.
Один из стримеров получил доступ к закрытой бета-версии игры. Официально публиковать запись игрового процесса или делиться мнением о еще незавершенной версии Nickelodeon All-Star Brawl 2 было запрещено, но его это не остановило. Пользователь слил более 30 минут игрового процесса с обзором сетевого режима.
Утечка позволяет увидеть весь доступный ростер персонажей и основную механику файтинга. В Nickelodeon All-Star Brawl 2, как и в других играх этого жанра, игрокам нужно будет выкинуть оппонента за пределы арены. Для этого есть уникальные комбинации ударов персонажей и способности.
Nickelodeon All-Star Brawl 2 создается для ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox. Одна из недавних утечек предполагала, что релиз файтинга состоится в конце этого месяца, но официально разработчики не сообщали дату релиза.