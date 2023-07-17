Анонсирован музыкальный тур NieR: Orchestra Concert 12024 [the end of data] ©

Square Enix и AWR Music Productions анонсировали «NieR: Orchestra Concert 12024 [the end of data]», концертный тур серии NieR, который начнется 24 января 2024 года с участием симфонического оркестра и хора, а также записанных чтений персонажей 2B. и 9S в новом эпизоде, написанном режиссером Йоко Таро.

AWR Music Productions гордится партнерством с легендарным разработчиком видеоигр Square Enix, чтобы представить феноменальную мультимедийную продукцию: NieR: Orchestra Concert 12024 [the end of data].

В исполнении симфонического оркестра и хора под руководством дирижера Эрика Рота в представлении прозвучит сольный вокал певиц оригинальной серии NieR Эми Эванс и Дж'ник Николь, а также специально созданная программа с видеопроекциями высокого разрешения от режиссера серии NieR Йоко. Таро и композитора Кэйити Окабе.

Даты тура