Анонсирован музыкальный тур NieR: Orchestra Concert 12024 [the end of data]

Square Enix и AWR Music Productions анонсировали «NieR: Orchestra Concert 12024 [the end of data]», концертный тур серии NieR, который начнется 24 января 2024 года с участием симфонического оркестра и хора, а также записанных чтений персонажей 2B. и 9S в новом эпизоде, написанном режиссером Йоко Таро.
AWR Music Productions гордится партнерством с легендарным разработчиком видеоигр Square Enix, чтобы представить феноменальную мультимедийную продукцию: NieR: Orchestra Concert 12024 [the end of data].
В исполнении симфонического оркестра и хора под руководством дирижера Эрика Рота в представлении прозвучит сольный вокал певиц оригинальной серии NieR Эми Эванс и Дж'ник Николь, а также специально созданная программа с видеопроекциями высокого разрешения от режиссера серии NieR Йоко. Таро и композитора Кэйити Окабе.
Даты тура
- 24 января 2024 г. - Лос-Анджелес (Peacock Theater).
- 3 февраля 2024 г. - Чикаго (Rosemont Theatre)
- 10 февраля 2024 г. - Берлин (Tempodrom)
- 17 февраля 2024 г. – Барселона (Auditori Forum)
- 23 февраля 2024 г. - Париж (Palais des Congres)
- 16 марта 2024 г. - Бангкок (Prince Mahidol Hall)
- 30 марта 2024 г. - Орландо (Dr. Phillips Center)