Glory to Mankind: второй сезон аниме NieR: Automata перешёл в активную фазу производства

Аниме-экранизация знаменитого экшена NieR: Automata от Square Enix, Platinum Games и Ёко Таро может получить продолжение уже в начале следующего года. Американское подразделение компании Aniplex официально объявило о начале активной работы над вторым сезоном. Производство новых эпизодов уже перешло в активную фазу, как указано в анонсе.

Вместе с этим был опубликован трейлер второго сезона, однако он ничем не отличается от японского тизера, показанного ещё летом. За исключением того, что в этот раз нам показали дублированный на английский язык ролик со знаменитой фразой из оригинальной игры: "Glory to Mankind".

Как сообщается, работа над вторым сезоном аниме NieR: Automata сейчас находится в самом разгаре. Над продолжением работает основная команда A-1 Pictures в Японии, и недавно к аниматорам и художникам присоединились актёры озвучки, что намекает на скорый релиз.

Если верить японским инсайдерам, второй сезон аниме запланирован на весну-лето 2024 года. В создании принимают участие авторы первого сезона, а также Ёко Таро, который консультирует сценаристов.