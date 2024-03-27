Создатель NieR: Automata намекает на грандиозный анонс, который состоится уже скоро

Внимательные фанаты слэшера NieR: Automata обратили внимание на публикацию гейм-дизайнера игры Йоко Таро. Даже по меркам эксцентричного создателя, это сообщение оказалось слишком странным. Возможно, он намекает на скорый анонс или готовит обращение к фанатам, а может просто издевается над поклонниками. От Йоко Таро можно ожидать всего, но предсказать его действия практически невозможно, даже если они кажутся очевидными.

Автор NieR: Automata и NieR: Replicant написал в социальных сетях сообщение с указанием времени и прикрепил скриншот с обратным отсчетом. На таймере написано, что остается 20 часов и 13 минут. Что это может означать, не могут определиться даже преданные поклонники гейм-дизайнера.

Как отмечают пользователи, указанное время Йоко Таро не совпадает с какими-либо известными игровыми событиями. Однако его время очень близко к дате закрытия мобильной игры Nier Reincarnation. Впрочем, игроки не верят, что сообщение связано с этой игрой, поскольку гейм-дизайнер давно не упоминал её публично. Фанаты хотят верить, что разработчик намекает на действительно большой анонс, который будет связан с продолжением серии NieR.

С момента его публикации уже прошло больше десяти часов, а значит уже сегодня вечером мы узнаем, стоит ли ждать долгожданный анонс продолжения NieR: Automata, о котором ходили слухи.