Создатель NieR: Automata намекает на грандиозный анонс, который состоится уже скоро

Внимательные фанаты слэшера NieR: Automata обратили внимание на публикацию гейм-дизайнера игры Йоко Таро. Даже по меркам эксцентричного создателя, это сообщение оказалось слишком странным. Возможно, он намекает на скорый анонс или готовит обращение к фанатам, а может просто издевается над поклонниками. От Йоко Таро можно ожидать всего, но предсказать его действия практически невозможно, даже если они кажутся очевидными.
Автор NieR: Automata и NieR: Replicant написал в социальных сетях сообщение с указанием времени и прикрепил скриншот с обратным отсчетом. На таймере написано, что остается 20 часов и 13 минут. Что это может означать, не могут определиться даже преданные поклонники гейм-дизайнера.
Как отмечают пользователи, указанное время Йоко Таро не совпадает с какими-либо известными игровыми событиями. Однако его время очень близко к дате закрытия мобильной игры Nier Reincarnation. Впрочем, игроки не верят, что сообщение связано с этой игрой, поскольку гейм-дизайнер давно не упоминал её публично. Фанаты хотят верить, что разработчик намекает на действительно большой анонс, который будет связан с продолжением серии NieR.
С момента его публикации уже прошло больше десяти часов, а значит уже сегодня вечером мы узнаем, стоит ли ждать долгожданный анонс продолжения NieR: Automata, о котором ходили слухи.
Давно пора новую игру выпустить. 7 лет прошло
Этот супер грандиозный анонс не могут показать уже сколько месяцев
И окажеться что будет какой-нибудь ремастер
Помню как-то для привлечения внимания одна из команд в Формуле 1 тоже создала обратный таймер, только счет был в днях. И этот таймер ни вел ни к чему), просто закончился и всё).
Зато пока он работал, к команде было повышенное внимание, в прессе все гадали что же это может быть. Выдвигали разные теории )
"Создатель NieR: Automata намекает на грандиозный панос, который состоится уже скоро")