"Реинкарнация"? Создатель Nier: Automata в соцсетях намекает на продолжение игры

Не так давно в сети стали активно обсуждать вероятность скорого анонса долгожданного продолжения стильного экшена Nier: Automata от Square Enix и эксцентричного геймдизайнера Ёко Таро. Поводом для сплетен стал официальный концерт в честь игры, где появилась загадочная надпись "R3PENT", очевидно послужившая загадкой для фанатов. Издатель игры официально не комментировал догадки игроков, а вот создатель игры Ёко Таро, напротив, подливает масло в огонь. Ключевой разработчик, похоже, начал прямо намекать на полноценную третью часть в серии Nier.
Ёко Таро на своей личной страничке в социальных сетях опубликовал довольно странное сообщение, где было лишь одно слово. Геймдизайнер написал слово "r3incarnationan", что является полной расшифровкой надписи, появившейся на концерте. Что хотел этим сказать создатель Nier: Automata сложно сказать наверняка, учитывая его крайне необычный подход в продвижении собственных игр и любовь к загадкам.
Слово "r3incarnationan" можно адаптировать, как "reincarnation", и перевести на русский язык, получив "реинкарнацию". Цифра "3" в свою очередь явно отсылает к серии Nier, прямо намекая на продолжение основного сюжета главной франшизы. Преданные поклонники игры предполагают, что Ёко Таро не станет напрямую продолжать Nier: Automata. Учитывая его подход к сюжету в играх и недавние намеки, пользователей вполне может ждать продолжение мобильной игры Nier, о закрытии которой было объявлено недавно. Отсюда и послание "реинкарнации".
на заборе Her написано "3" буквы! Цифра "3" в свою очередь явно отсылает к серии Nier, прямо намекая на продолжение основного сюжета главной франшизы :)))
Ты ошибся! Цифра 3 намекает на Half-Life 3! Это официальный анонс!!
тож варик
Мистер Конспиролог
связать несвязуемое может только он
2 вещи связывают R3PENT и r3incarnationan - это цифра 3 вместо Е и то, что и то, и другое относится к Nier
p.s. ReincarnationAN - реинкарнацИОННЫЙ, а не реинкарнацИЯ
До чего ж все хотят докопаться, что кто-то хотел сказать. Может у человека просто рука соскользнула, а может специально, чтоб головы сломали. Или анонс к первоапрельской шутке.
жопу увеличьте 2би, раз продолжение, ибо стеллар блейд рядом, иначе проиграете.
Ставишь мод 2BBE и проблема решена.
офикал геймз против мода, да ты гений, тогда в СБ будет мод на мод бе..
1) У каждого свой вкус.
2) Вы не геймдизайнер новой Nier
3) Единственное что вы можете сделать, это либо оставит все по дефолту, либо поставить мод.
я не про чужой вкус писал, мне на него насрать, я пишу только от себя, и подрываю постоянно кучу пг шнего отброса, это прекрасно. Как же я ненавижу пг...