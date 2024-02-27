"Реинкарнация"? Создатель Nier: Automata в соцсетях намекает на продолжение игры

Не так давно в сети стали активно обсуждать вероятность скорого анонса долгожданного продолжения стильного экшена Nier: Automata от Square Enix и эксцентричного геймдизайнера Ёко Таро. Поводом для сплетен стал официальный концерт в честь игры, где появилась загадочная надпись "R3PENT", очевидно послужившая загадкой для фанатов. Издатель игры официально не комментировал догадки игроков, а вот создатель игры Ёко Таро, напротив, подливает масло в огонь. Ключевой разработчик, похоже, начал прямо намекать на полноценную третью часть в серии Nier.

Ёко Таро на своей личной страничке в социальных сетях опубликовал довольно странное сообщение, где было лишь одно слово. Геймдизайнер написал слово "r3incarnationan", что является полной расшифровкой надписи, появившейся на концерте. Что хотел этим сказать создатель Nier: Automata сложно сказать наверняка, учитывая его крайне необычный подход в продвижении собственных игр и любовь к загадкам.

Слово "r3incarnationan" можно адаптировать, как "reincarnation", и перевести на русский язык, получив "реинкарнацию". Цифра "3" в свою очередь явно отсылает к серии Nier, прямо намекая на продолжение основного сюжета главной франшизы. Преданные поклонники игры предполагают, что Ёко Таро не станет напрямую продолжать Nier: Automata. Учитывая его подход к сюжету в играх и недавние намеки, пользователей вполне может ждать продолжение мобильной игры Nier, о закрытии которой было объявлено недавно. Отсюда и послание "реинкарнации".