Square Enix планирует отметить 6-ю годовщину NieR: Automata праздничным мероприятием ©

Продюсер серии NieR Ёсукэ Сайто (Yosuke Saito) сообщил на своей странице в Twitter, что в настоящее время планируется новое мероприятие, посвященное 6-й годовщине выхода NieR Automata. Мероприятие должно состояться осенью 2023 года в Японии.

В анонсе была приведена иллюстрация, указывающая на то, что мероприятие пока находится на стадии обсуждения. По словам Сайто, более подробная информация будет раскрыта позднее.

"В честь 6-й годовщины [игры] состоится онлайн-трансляция. В настоящее время рассматривается возможность проведения публичной трансляции (со зрителями). Пожалуйста, ждите дальнейших анонсов".

В качестве напоминания хотелось бы отметить, что 23 июля на экран вышли эпизоды с 9 по 12 в аниме-адаптации Nier Automata Ver1.1a, а также то, что у данного аниме будет второй сезон.

NieR Automata доступна на Nintendo Switch, PS4, Xbox One и ПК.