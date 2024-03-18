Авторы The Night Wanderer полагают, что на прохождение игры уйдет от 20 до 30 часов

Эта игра основана на романе польского писателя Ярослава Гжедовича. The Night Wanderer представляет собой гибрид, сочетающий в себе элементы RPG и Soulslike, и предлагающий свежий взгляд на привычные механики.

Вы возьмёте на себя роль Вуко Драккайнена, бесстрашного и опытного наёмника, чьи навыки и мужество будут подвергнуты серьёзному испытанию. Ваша миссия — отправиться на неизведанную планету Мидгард в одиночку, чтобы разгадать тайну исчезновения группы учёных из предыдущей экспедиции.

Часть мира, где происходит действие игры, удивительно напоминает земную Скандинавию с её суровыми пейзажами и древними легендами. Но не дайте себя обмануть этому сходству, ведь Мидгард таит в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Загадочные силы планеты способны изменять всё, что попадает в их поле зрения: существ, предметы и даже людей. Эти силы будут существенно влиять на ваше путешествие и взаимодействие с миром, формируя ключевые особенности геймплея, такие как бой и диалоги с персонажами.

По мере того как вы будете исследовать этот удивительный мир, вам предстоит столкнуться с множеством испытаний и загадок. Каждый шаг будет приближать вас к разгадке тайны исчезнувших учёных, но также и погружать всё глубже в загадочную и опасную реальность Мидгарда.

Но ваше путешествие по Мидгаарду не будет одиноким. С вами будет верный спутник — Сифрал, уникальный биологический ИИ, подключённый напрямую к вашей нервной системе. Этот удивительный симбиоз человека и машины значительно увеличит ваши силы, рефлексы и выносливость, давая вам решающее преимущество в опасных ситуациях.

Сифрал станет вашим проводником и помощником в столкновении с неизвестностью. Его знания и интуиция помогут вам разгадывать загадки, находить скрытые возможности и принимать правильные решения. С Сифралом вы никогда не будете по-настоящему одиноки в этом чужом и таинственном мире.

И конечно же исследование — это лишь часть вашего приключения. В игре вам также предстоит сражаться с врагами. Боевая система в The Night Wanderer основана на принципах игр жанра Soulsborne, известных своей сложностью и глубиной. Здесь каждое сражение — это испытание вашего мастерства, реакции и тактического мышления. Вы должны будете внимательно изучать своих противников, выбирать правильное оружие и время для атаки, и всегда быть готовы к неожиданностям.