Авторы The Night Wanderer полагают, что на прохождение игры уйдет от 20 до 30 часов

В интервью Investor Zone Марцин Гжегурски, один из главных представителей Mighty Koi, подтвердил, что Night Wanderer, как и Thorgal, получит бюджет в пределах $15-20 миллионов. На эту сумму разработчики собираются сделать игру и позаботиться о ее маркетинге - хотя финансирование может быть увеличено, если будет найден подходящий издатель или другие партнеры.
Night Wanderer будет представлять собой сплав жанров RPG и soulslike, но стоит отметить, что разработчики намерены привнести в игру несколько актуальных механик и решений:
Night Wanderer будет представлять собой сплав жанров RPG и soulslike, но стоит отметить, что разработчики намерены привнести в игру несколько актуальных механик и решений:"Night Wanderer - это сплав жанров RPG и soulslike, отличающийся уникальными решениями и инновационными подходами к механикам, которые игроки знают и любят. В игре применен дизайн уровней, хорошо известный по играм жанра "Метроидвания", и боевая система, близкая к жанру soulsborne, где упор делается на динамичный и в то же время тактический геймплей. В то же время важным аспектом всего опыта является четко прорисованная, увлекательная сюжетная линия. В игре используется квестовая структура, хорошо знакомая поклонникам классических ролевых игр.
Во время игрового процесса игрокам будет помогать искусственный интеллект, способный поднять показатели главного героя. Польская студия планирует сделать сюжетную линию, рассчитанную на 20-30 часов игры:
Во время путешествия игрока будет сопровождать Сифрал - биологический искусственный интеллект, подключенный к нервной системе протагониста, задача которого - поддержать его в опасной миссии и значительно увеличить его силу, рефлексы и выносливость. Присутствие Сифрала поможет игроку в борьбе с неизвестностью, но чрезмерное использование его способностей может иметь свои последствия..... Мы оцениваем игру в 20-30 часов развлечения"
ну да и ценник прикрутите 20$ плиз ... ;))
Забавно, что внешность внешность Гг практически срисовали с Трэвис Фиммела
зачем играть за викинга когда можно посмотреть викингов и выйдет где-то в 67 часов
Тут больше параллелей с фильмом 2008 года
ну есть такое но на арте гг из викингов