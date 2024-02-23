Nightingale получит офлайн-режим. Разработчики меняют планы после жалоб игроков

Дебют Inflexion Games мог бы пройти вполне успешно, если бы не серьезные проблемы с сервером, которые сильно ударили по игрокам. Разработчики Nightingale изменили свои планы и сосредоточатся на том, чтобы как можно скорее сделать доступным офлайн-режим.
Сказочная игра на выживание от разработчиков, ранее работавших в BioWare, не так уж плохо себя зарекомендовала и нашла большое количество поклонников. Тем не менее, игра также подверглась серьезной критике, в основном по одной причине. В настоящее время Nightingale требует подключения к сети, но серверы игры настолько нестабильны, что даже при одиночной игре заметны подтормаживания (по крайней мере, так утверждают некоторые игроки; другие склонны винить в этом оптимизацию).
Разработчики уже затронули эту проблему в сообщении на Steam. Как они объясняют, их видение Nightingale заключалось в создании "мира, большего, чем отдельные земли (Realms) и серверы", который игроки исследуют вместе в кооперативном режиме. Поэтому команда сосредоточилась на механике кооперативного режима, тем более что с технической точки зрения он показался разработчикам более сложным.
Видимо, это было неправильное решение, и теперь студия Inflexion хочет как можно скорее сделать так, чтобы в Nightingale можно было играть без принудительного подключения к интернету. Дата выхода пока не названа, но дополнительная информация об этом будет опубликована на социальных каналах игры.
Хотя сетевой аспект Nightingale - не единственная проблема игры, анонс оффлайн-режима явно порадовал игроков.
Они типа отказались от денуво, и теперь пытаются пиратство остановить онлайн подключением?
Тот же суицид сквод так же сделали. А смысл я нинаю в чем смысл еще может быть.
Так пираты уже в первый же день начали в неё играть XD, в ней же есть кооп, видимо из за него и сделали онлайн.
Ну в рафт, гроундед такого нет. Там если играешь в соло, то никакого инета не нужно.
Тот же вальхейм и прочее