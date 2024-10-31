Создатели Nightingale закрывают британский офис и проводят "реструктуризацию" канадской студии

Компания Inflexion Games, разработчик игры Nightingale, объявила о закрытии своего британского офиса и реструктуризации канадской студии. Это решение связано с неудачным запуском Nightingale в раннем доступе. Игра, вышедшая в Steam в феврале, привлекла внимание 47 569 игроков на пике, однако интерес к проекту быстро снизился, а отзывы остались средними.

Глава компании Аарин Флинн выразил сожаление о текущем положении дел, подчеркнув, что студия «не удовлетворена ни стадией развития игры, ни количеством игроков». Через полгода ситуация не улучшилась, и Inflexion ощутила давление финансовых трудностей.

На прошлой неделе Inflexion подтвердила планы по закрытию британского офиса и сокращению команды. Флинн написал, что «последние недели были невероятно сложными» и что компания была вынуждена расстаться с частью своих сотрудников, несмотря на их талант и вклад в проект. По информации GamesIndustry.biz, сокращения коснутся не менее 22 человек.