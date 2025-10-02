В Epic Games Store стартовала раздача выживача Nightingale

Прошла ещё одна неделя, и магазин Epic Games Store вернулся с новым бесплатным контентом. ПК-геймеры теперь могут зайти и получить Nightingale, игру раннего доступа 2024 года от разработчика Inflexion Games. Как всегда, у вас есть семь дней, до 9 октября, чтобы добавить новую инди-игру в свою библиотеку Epic Games Store.
Nightingale — это игра на выживание и крафтинг, в которой игроки исследуют фэнтезийный мир Гасламп. По словам разработчика, это любопытное сочетание викторианской эстетики, магии фей и элементов стимпанка. В этой кооперативной многопользовательской игре игроки выступают в роли странников по мирам — группы путешественников, которым предстоит пройти через сеть порталов после разрушения Земли.
Мертвая игра. Будто играешь в пиратскую версию ММО, где должно быть еще кучу народу, а есть только стоячие нпс и враги.
Да!как то пробовал её,похожие ощущения!какая то пустота!
Народ, а почему когда ее забираешь, в библиотеке появляется 2 игры? Nightingale и Nightingale - 0.3.2