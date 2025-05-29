Вышло демо хоррора Nightmares Awake

Мы выпустили демо-версию Nightmares Awake — специально для любителей мрачных, атмосферных хорроров с глубоким лором.

В центре сюжета — девочка, попавшая в пугающие сны, где тайны хотят рассказать свою историю. Вдохновение команда черпала в русской классике — так что отголоски Гоголь скрипят в полу и шепчут из-за стен.

Nightmares Awake — игра про тревожную атмосферу, психологическое давление и те образы, которые приходят к вам по ночам и будто уже были... где-то.

Мы как всегда ждём вашу обратную связь. Поделитесь моментом, когда вздрогнули от испуга!

Демо доступно в:

И ВК Плей