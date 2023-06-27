Анонсирован новый кооперативный хоррор NIKTOPHOBIA для VR и ПК ©

Инди-студияOldYacht сообщила о работе над кооперативном научно-фантастическом хорроре под названием NIKTOPHOBIA. Официальный выход запланирован в течение 2024 года для ПК на площадке Steam, а также бюджет поддерживать игру в виртуальной реальности.

В NIKTOPHOBIA игроки станут частью команды, занимающейся предотвращением биологических и химических угроз на космической станции. С помощью реалистичной графики, звукового оформления и динамически меняющихся окружающих пространств игра обещает погрузить игроков в атмосферу напряжения. Искусственный интеллект в игре будет реагировать на действия игроков и принимать решения о их враждебности.

Кроме того, игра предлагает систему вознаграждений, позволяющую пользователям приобретать специальное оборудование и настраивать внешний вид персонажа, а также поддержку различных типов управления для игры в VR и на ПК.