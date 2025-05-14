Новый трейлер демонстрирует неистовые бои Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 обещает сделать классический опыт hack & slash более захватывающим благодаря новым кровавым сражениям и непревзойденным приемам. В свежем геймплейном видеоролике Ninja Gaiden 4 фанаты могут еще раз взглянуть на жестокие сражения, в которых игрокам предстоит проверить свои навыки ниндзя на пределе возможностей. Возвращение Кровавого Ворона и другие знаковые приемы наверняка заставят сердца фанатов биться быстрее.

Ninja Gaiden 4 основана на проверенной, динамичной и сложной боевой системе, сделавшей серию знаменитой, и добавляет новое измерение с улучшенными приемами и еще более напряженными сражениями. Игра будет сочетать в себе знакомые острые ощущения от захватывающих дух быстрых сражений со сложными приемами и тактикой.

Видеоролик геймплея Ninja Gaiden 4 демонстрирует не только кровавые сражения, но и захватывающую атмосферу, которая сделала Ninja Gaiden одной из самых популярных серий игр в жанре hack & slash. Поклонники могут рассчитывать на захватывающие визуальные впечатления и напряженные битвы с боссами, которые станут настоящим испытанием.

Ninja Gaiden 4 выйдет осенью 2025 года на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.