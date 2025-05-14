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Ninja Gaiden 4 Осень 2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8 45 оценок

Новый трейлер демонстрирует неистовые бои Ninja Gaiden 4

monk70 monk70

Ninja Gaiden 4 обещает сделать классический опыт hack & slash более захватывающим благодаря новым кровавым сражениям и непревзойденным приемам. В свежем геймплейном видеоролике Ninja Gaiden 4 фанаты могут еще раз взглянуть на жестокие сражения, в которых игрокам предстоит проверить свои навыки ниндзя на пределе возможностей. Возвращение Кровавого Ворона и другие знаковые приемы наверняка заставят сердца фанатов биться быстрее.

Ninja Gaiden 4 основана на проверенной, динамичной и сложной боевой системе, сделавшей серию знаменитой, и добавляет новое измерение с улучшенными приемами и еще более напряженными сражениями. Игра будет сочетать в себе знакомые острые ощущения от захватывающих дух быстрых сражений со сложными приемами и тактикой.

Видеоролик геймплея Ninja Gaiden 4 демонстрирует не только кровавые сражения, но и захватывающую атмосферу, которая сделала Ninja Gaiden одной из самых популярных серий игр в жанре hack & slash. Поклонники могут рассчитывать на захватывающие визуальные впечатления и напряженные битвы с боссами, которые станут настоящим испытанием.

Ninja Gaiden 4 выйдет осенью 2025 года на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Misha Panjin

Понятно. Очередная дрочильня с врагами - пеньками, которые ждут пока их ударят.

12
MagneticEnnio

чувак лучше не пиши такой бред или иди на харде поиграй в НГ2.

1
hpi

А что не дрочильня?

1
Misha Panjin hpi

Dead Island 2

1
Gradient_Zero

Стремительный, неистовый и жестокий предзаказ

1