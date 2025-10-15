Разработчики Ninja Gaiden 4 сообщили точное время релиза игры

Осталось считанные дни до того, как катана Рю вновь разорвет тишину. Разработчики экшен Ninja Gaiden 4 опубликовали карту с точным временем релиза игры.

Как можно заметить глобальный релиз Ninja Gaiden 4 состоится одновременно во всех часовых поясах, в Европе игра станет доступна в ранние часы 21 октября, а в большинстве стран Северной и Южной Амереке — вечером 20 октября.

В четвертой части Ninja Gaiden обещают взрывное сочетание: точность и техничный бой от Team Ninja, а также режиссура и бешеное темпо от PlatinumGames. Это объединение должно предложить лучшее из обоих миров: стиль, жестокость и зрелищность.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Она также будет включена в Xbox Game Pass Ultimate.