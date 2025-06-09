В PS Store открылись предзаказы Ninja Gaiden 4

В делюкс издании среди бонусов указан некий будущий «геймплейный контент». Пока не понятно, что скрывается под этой формулировкой. А в остальном всё стандартно: скины.

За разработку отвечает PlatinumGames совместно с Koie Tecmo

События теперь в сеттиге киберпанка. При этом Рю вернётся, но будет вторым главным героем.

Новичком станет Якумо — ниндзя из клана Ворона, который враждует c кланом Хаябуса. Авторы пообещали, что мотивацию Рю раскроют.

В геймплее обещают больше вертикальности, динамики и сложных противников.

Слэшер подойдёт как новичкам, так и старожилам франшизы.

Ninja Gaiden 4 будет доступна 21 октября на PC и Xbox Series S|X через Game Pass, а также на PS5. Заявлены субтитры на русском языке.