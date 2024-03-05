Nioh 2 и Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin станут главными играми мартовского набора Humble Choice

Новый месяц также означает новый набор Humble Choice. Мартовский список игр уже появился в сети, но еще не был официально подтвержден, поэтому его следует воспринимать с долей недоверия. Как и в прошлый раз, ожидается, что всего предложение будет состоять из восьми продукций.
По имеющимся данным, в состав Humble Chice на март 2024 года войдут игры:
- Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin;
- Nioh 2: The Complete Edition;
- Saints Row;
- Citizen Sleeper;
- Black Skylands;
- Afterimage;
- Destroyer: The U-Boat Hunter;
- Soulstice.
Набор состоящий из вышеупомянутых игр, будет доступен с 5 марта по 2 апреля в 20:00 по московскому времени.
К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести этот набор.
Скип
как это работает, кто может объяснить?